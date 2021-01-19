شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يعلن ترشحه لانتحابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال سليمان عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «إيمانا بالدور الحيوي للرياضة في حياة الشعب المصري، وما للرياضة من دور فعال في بناء مصر الحديثة على أسس وقواعد علمية وأخلاقية تتناسب مع طموحات الشعب المصري نحو مستقبل مشرق، واستناداً إلى تجربتي في مجال الرياضة، لذا انتويت الترشح على مقعد الرئاسة لانتخابات اتحاد الكرة المصري متى اتفق ذلك مع القوانين واللوائح وما تقره الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن».