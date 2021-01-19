شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور»: محمد صلاح يخطط لفتح ملف تجديد عقده في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ميرور»، عن خطة محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وقائد ليفربول الإنجليزي، لتجديد عقده مع ناديه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن النجم المصري يحاول فتح ملف تجديد عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التصريحات الذي أدلى بها حول سعادته بتواجده داخل كتيبة ليفربول، على عكس ما صرح به أيضا النجم المصري بداية هذا الشهر الجاري لموقع صحيفة «آس» الإسبانية.