شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يرفض العودة للدوري المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك المغربي محمد أوناجم، لاعب الوسط المهاجم بنادي الزمالك، بالحصول على فرصته باللعب أساسيًا خلال المباريات المقبلة، رافضا استبعاده المستمر من المباريات الأخيرة.

وطلب اللاعب المغربي من المدير الفني إبلاغ مجلس الإدارة بعدم رغبته في استمراره مع الفريق، إذا كان يرغب في ذلك، ولفت اللاعب الذي كان متواجدًا في قائمة الفريق التي خاضت مباراة الجونة أمس أنه سئم من البقاء أسيرًا على دكة البدلاء، ويأمل في الحصول على فرصته كاملة.

يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه اللاعب العروض المغربية التي تلقاها للعودة للعب ضمن الدوري المغربي، ويرغب «أوناجم» في المشاركة الأساسية من أجل تلقيه عرضًا جادًا من أحد الأندية الخليجية في حال رحيله عن القلعة البيضاء.