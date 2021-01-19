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تدريبات بدنية شاقة للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال، بجانب التدريبات بالكرة وفقرات متنوعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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