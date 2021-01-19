شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال، بجانب التدريبات بالكرة وفقرات متنوعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.