شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يتراجع عن فكرة الاحتراف ويستمر في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف احترافه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، بعد تمسك البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، باستمراره لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد تلقى عرضًا رسميًا من أهلي جدة السعودي، للانتقال إلى صفوفه خلال يناير الجاري لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، لكن إدارة النادي رفضت بعد أن استطلعت رأي المدير الفني الذي أكد تمسكه باللاعب.

من جانبه، أكد عمر البنا، وكيل محمود الونش، أن اللاعب يركز في الوقت الراهن مع الفريق الأبيض، ولا يفكر في الرحيل عن النادي، خصوصًا أنه مرتبط بعقد يمتد إلى نهاية موسم 2023.

ولفت إلى أن المفاوضات مع اللاعب من جانب مسؤولي أهلي جدة السعودي، بدأت في الصيف الماضي، لكن المجلس السابق رفض التفريط في «الونش»، وهو نفس الأمر مع الإدارة الحالية، التي تمسكت باللاعب، تنفيذًا لرغبة المدير الفني.