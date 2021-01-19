شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يبدأ مشواره مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم مصطفى فتحي، المنضم حديثاً لصفوف سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من نادي الزمالك، في تدريبات الفريق السكندري.

ويستعد سموحة لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتواجد مصطفى فتحي في معسكر الفريق قبل المباراة وذلك بقرار من أحمد سامي المدير الفني لسموحة.