شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أخطاء الأهلي قبل مواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، خلال تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم على ملعب التتش بدون راحة؛ استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها، الخميس، على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة البنك الأهلي الأخيرة.

وحرص على معالجة أبرز الأخطاء، وأهمها عدم التركيز السليم أمام منطقة جزاء المنافس، من أجل فك طلاسم دفاعات المنافس، فضلًا عن عدم استغلال الكرات العرضية التي سنحت لهم أمام المرمى، وخاض الأهلي تدريبات بدنية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين، لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة المقاولون.