شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقترب من قيادة الأهلي أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إعادة محمد شريف إلى مركز رأس الحربة، أملاً في معالجة العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق، بعد استبعاد مروان محسن خلال الفترة الماضية، وفشل الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد القادم من الجونة في حل نفس الأزمة.

وطلب موسيماني من اللاعب الصاعد محمد شريف ضرورة استغلال الفرصة التي تسنح له أمام المرمى، من أجل تسجيل الأهداف.