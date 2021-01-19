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محمد شريف يقترب من قيادة الأهلي أمام المقاولون

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إعادة محمد شريف إلى مركز رأس الحربة، أملاً في معالجة العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق، بعد استبعاد مروان محسن خلال الفترة الماضية، وفشل الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد القادم من الجونة في حل نفس الأزمة.

وطلب موسيماني من اللاعب الصاعد محمد شريف ضرورة استغلال الفرصة التي تسنح له أمام المرمى، من أجل تسجيل الأهداف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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