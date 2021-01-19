صدقي لمصراوي: الحضري سيكون معي دائماً.. وانتظر موافقته على الانضمام معي في الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال حمادة صدقي، المدير الفني الجديد للإنتاج الحربي، إن عصام الحضري ضمن جهازه المعاون في أي فريق يتولى قيادته لذا لا يعد ترشيحه للعمل معه اقتراحاً جديداً.

وأشار صدقي في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أنه اتفق مع الحضري على أن يتواجد معه في جهازه المعاون كمدرب حراس مرمى في أي فريق يتولى قيادته من قبل تعينه كمدير فني للانتاج الحربي.

وأشار مدرب الإنتاج، إلى أنه مازال ينتظر رد عصام الحضري على الانضمام لجهازه الفني بعد أن طلب الحضري منه منحه مهلة للانتهاء من بعض الأمور الخاصة به، منوهاً إلى أن الحضري سيبلغه بقراره مساء اليوم الثلاثاء سواء بالموافقة أو بالرفض.

وكان خالد مهدي مدير الكرة بالفريق قد نفى في وقت سابق طلب حمادة صدقي بشأن تولي عصام الحضري المهمة الفنية للفريق خلال الفترة الجارية.