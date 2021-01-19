اليابان تتجاوز أنجولا وتحسم بطاقة تأهلها للدور الرئيسي بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق المنتخب الياباني فوزًا صعبًا على حساب نظيره الأنجولي بنتيجة 30-29 مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق اليابان 16-12، قبل أن ينجح ممثل أفريقيا في العودة خلال النصف الثاني، لكن تألق الحارس والدفاع الآسيوي حال دون إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب الياباني قد تأهل إلى الدور الرئيسي للمونديال إلى جانب قطر وكرواتيا اللذان سيلعبا على صدارة المجموعة مساء اليوم أيضًا.

وودع المنتخب الأنجولي المنافسة على استكمال مشواره في المسابقة بعدما فشل في تحقيق أي فوز، ليكتفي بالتواجد للعب على مراكز الترضية في كأس الرئيس.

ويتربع منتخب قطر على صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط قبل مواجهته مع كرواتيا ثاني الترتيب برصيد ثلاث نقاط، ويحل المنتخب الياباني ثالثًا بثلاث نقاط أيضًا، قبل أنجولا بدون رصيد.