الدحيل منافس الأهلي.. حديث العهد الذي يمتلك كتيبة من المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أصبح النادي الأهلي في مواجهة مؤكدة ضد الدحيل القطري مستضيف كأس العالم للأندية في مباراة الدور الأول، وذلك وفقًا لما جاء في القرعة التي أقيمت اليوم، الثلاثاء.

نادي الدحيل القطري يعد أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات في قطر خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من كونه حديث العهد تأسيسًا سواء قبل الإندماج أو بعده.

التأسيس

تأسس نادي الدحيل عام 2009 تحت مُسمى لُخويا، لعب موسمًا واحدًا بين أندية دوري الدرجة الثانية القطري، قبل أن يصعد سريعًا إلى الدرجة الممتازة بداية من موسم 2010-2011.

وعلى الرغم من مشاركته لأول مرة في الدوري الممتاز، إلا أن لخويا نجح في التتويج بلقب الدوري القطري في موسم 2010-2011 قبل أن يحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي في الموسم التالي مباشرةً.

استمرار التتويج

وغاب لُخويا عن منصه التتويج في موسم 2012-2013 من الدوري القطري وحل وصيفًا للسد، قبل أن يعود مرة أخرى في مواسم 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017.

وفي ظل التتويجات المتتالية لُخويا منذ صعوده إلى الدرجة الممتازة، إلا أن غياب نادي الجيش القطري عن البطولات واكتفاءه بالتواجد في المراكز الأربعة الأولى فقط، جاءت فكرة الإندماج بين الناديين.

المُندمج

جاء عام 2017 ليشهد عملية اندماج بين فريقي لُخويا والجيش بموافقة من الأخير في ظل تواجدهما بنفس المنطقة في العاصمة القطرية، الدوحة، ليظهر فريق الدُحيل المشارك في مونديال الأندية بصفته منظمًا له.

واستمرت التتويجات بالمسمى الجديد للفريق ليصبح بطلًا للدوري القطري موسمي 2017-2018 و2019-2020، بينما غاب عن المنصة في موسم 2018-2019 ليحل وصيفًا لصالح السد.

مُحترفيه

يمتلك نادي الدحيل عدد من اللاعبين المحترفين الذين يمثلون نسبة 24% من قوامه المكون من 30 لاعبًا، إلا أنه يمتلك لاعبين من جنسيات أخرى ويحملون الهوية القطرية أيضًا، مثل الحارس السنغالي خليفة نداي.

ويعد المغربي المهدي بنعطية لاعب يوفنتوس السابق أبرز المحترفين المتواجدين في خط دفاع الدحيل إلى جانب المصري الأصل أحمد ياسر، كما يتواجد الدولي الإيراني رامين رضائيان في مركز الظهير الأيمن.

ويتواجد الجزائري الأصلي كريم بوضيف لاعب المنتخب القطري في الوسط الدفاعي للدحيل ليكون إلى جوار الإيراني علي كريمي، البرازيلي الأصل لويس سيرا.

هجوم ناري

يعد الخط الهجومي هو الأقوى في صفوف الدحيل القطري لما يمتلكه من كتيبة اللاعبين الذين يمتعون بمعدلات تهديفية عالية سواء في الموسم الماضي أو الجاري.

هجوم الدحيل يتواجد به الجناحين البرازيليين إيدميلسون جونيور الذي سجل خمسة أهداف في تسعة مباريات منذ بداية الموسم ، ودودو المعار من بالميراس ليسجل سبعة أهداف خلال 14 مباراة بالموسم الجاري.

كما يتواجد التنزاني الأصل علي عفيف في مركز الجناح الأيسر والتونسي يوسف مساكني الذي لا يشارك بصورة منتظمة، والمهاجم الغاني الأصل محمد مونتاري الذي سجل ثلاثة أهداف منذ انطلاق الموسم.

ويقود الهجوم بصورة أساسية في الدحيل، المعز علي الملقب براشفورد العرب منذ أداءه المبهر في كأس أمم آسيا الأخيرة التي توج منتخب قطر بطلًا لها في الإمارات، والذي سجل خمسة أهداف خلال 12 مباراة شارك بها.