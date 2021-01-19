بالمواعيد.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

اقيمت اليوم الثلاثاء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تقام في قطر فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في البطولة بعد غياب 7 سنوات بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة.

ويفتتح الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس 4 فبراير في الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.

ويتأهل الفائز من الأهلي والدحيل لنصف النهائي لملاقاة بايرن ميونيخ، يوم الإثنين 8 فبراير في الساعة 8.00 بتوقيت القاهرة.

الخاسر من الأهلي والدحيل، يواجه الخاسر من أولسان هيونداي الكوري وتايجرز أونال المكسيكي يوم الأحد 7 فبراير الساعة 5.00 بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة النهائية للمونديال يوم الخميس 11 فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بينما مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم الساعة 5.00.

ويفتتح أولسان هيونداي بطل أسيا بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة تايجرز أونال بطل أمريكا الشمالية يوم 4 فبراير الساعة 4.00 بتوقيت القاهرة.