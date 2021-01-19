مصدر لمصراوي: موسيماني برىء من إصابة وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن حالة وليد سليمان قبل مباراة البنك الأهلي الأخيرة كانت جيدة للغاية ولم يشكو اللاعب من أي الام علي عكس ما يعتقد البعض.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365": "وليد سليمان لم يٌخطر الجهاز الطبي أو الفني من أي شكوي حتي خلال تدريبات الإحماء وكانت حالته جيدة وبدأ المباراة بشكل طبيعي".

وتابع: "بالتالي بيتسو موسيماني برىء من فكرة المجازفة باللاعب وإصراره علي أن يستكمل "الحاوي" المباراة بعد أن شعر بالام في المرة الأولي قبل أن يقرر اللاعب بنفسه عدم استكمال اللقاء".

وأوضح المصدر: "مخطط الأحمال بالجهاز الفني تحدث مع اللاعب قبل انطلاق المباراة واستفسر منه عن حالته لكن وليد سليمان أكد أنه يستطيع المشاركة دون خوف، وقيام والتر بواليا مهاجم الفريق بالجري حول الملعب قبل بدء اللقاء أعطي إيحاء للبعض أن وليد سليمان اشتكي من أمر ما".

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن اليوم عن إصابة وليد سليمان بتمزق في العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب، وكشف عن أن مدة غياب اللاعب لن تقل عن ٤ أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، وسوف يبدأ من غدٍ تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق.