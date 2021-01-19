مباشر.. الزمالك 1-0 الجونة.. مشاركة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري we المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يقع الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويتكون تشكيل الزمالك من: محمد أبو جبل، حازم إمام، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالغني، أحمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أشرف بن شرقي.

تفاصيل المباراة

كاد الزمالك أن يتقدم عن طريق أشرف بنشرقي الذي استلم كرة عرضية داخل منطقة الـ6 ياردات، وسدد الكرة ولكن مدافع الجونة أبعدها من أمام اللاعب المغربي وحولها إلى ركلة ركنية.

ونجح الزمالك في ترجمة خطورته على مرمى الجونة في الدقيقة العاشرة، بعدما مرر إمام عاشور تمريرو وصلت إلى يوسف أوباما على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بيسراه سكنت شباك الجونة.

ونفذ نجويم لاعب الجونة ركلة ركنية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كريم الطيب برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أبو جبل حارس الزمالك.

وانفرد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بمرمى الجونة في الدقيقة 21، وسدد كرة قوية ولكن الحارس إسلام طارق تصدى لها ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

وقبل انتهاء الشوط الأول من المباراة، وصلت تمريرة بينية على يمين منطقة جزاء الجونة إلى أشرف بن شرقي الذي سدد كرة قوية ولكنها في الشباك الخارجية لمرمى الجونة.

وانفرد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك وتوغل داخل منطقة الجزاء ولكنه مرر الكرة إلى يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء والذي كاد أن يقابل الكرة ولكنه سقط داخل منطقة الجزاء وطالب باحتساب ركلة جزاء لفريقه ولكن حكم اللقاء لم يحتسب شيء.

وأجرى باتشيكو مدرب الزمالك أول تغيير في المباراة بإقحام مصطفى محمد وإخراج أشرف بن شرقي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وأهدر شيكابالا فرصة تعزيز النتيجة للفريق الأبيض في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بيسراه قوية ولكنها مرت بجانب القائم الأيمن لحارس مرمى الجونة.

وأضاع أحمد سيد زيزو فرصة هدف محقق بعد أن وصلت له كرة طولية داخل منطقة الجزاء، لينفرد بالحارس إسلام طارق وحاول زيزو أن يراوغ حارس الجونة ولكن إسلام طارق تألق وخطف الكرة من بين أقدام لاعب الزمالك في الدقيقة 69.

وحصل الزمالك على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الجونة، ونفذها شيكابالا ولكن تسديدته ارتطمت بالحائط البشري، وارتدت الكرة إلى حازم إمام على الجبهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية وصلت إلى شيكابالا الذي سدد الكرة مجدداً ولكن الكرة علت مرمى الجونة.