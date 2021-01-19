صدقي لمصراوي: طلبت ضم الحضري لجهازي المعاون.. وأنتظر رده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد حمادة صدقي المدير الفني الجديد للإنتاج الحربي، أنه يرغب في ضم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق ضمن جهازه المعاون للفريق العسكري.

وأعلن الإنتاج الحربي قبل قليل، تعيين حماده صدقي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمختار مختار.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال صدقي: "اتفقت مع الحضري على تواجده في جهازي المعاون كمدرب لحراس المرمى في أي فريق أتولى قيادته".

وأضاف: "الحضري طلب مني مهلة للانتهاء من بعض الأمور الخاصة به، وأنتظر رده مساء اليوم سواء بالموافقة أو الرفض".

وكان نادي الإنتاج الحربي، قد نفى ما تردد حول تولي عصام الحضري، مهمة تدريب حراس مرمى الفريق ضمن الجهاز الفني لحمادة صدقي.