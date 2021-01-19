رسميًا.. الأهلي يواجه الدحيل القطري بمونديال الأندية.. وبايرن ينتظر الفائز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن وقوع الأهلي في صدام مع الدحيل القطري في مباراة الدور الأول.

ويلتقي على الجانب الآخر فريقي أولسان هيونداي الكوري، وتيجريس المكسيكي في المباراة الأخرى بالدور الأول.

وفي مباراتي نصف النهائي ينتظر بايرن ميونيخ الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري، فيما ينتظر بطل أمريكا اللاتينية الفائز من مواجهة هيونداي الكوري، وتيجريس المكسيكي.

ومن المقرر أن يتحدد بطل أمريكا اللاتينية يوم 30 يناير الجاري، بين فريقي بالميراس وسانتوس البرازيليين.

وكان أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا أعلن انسحابه من البطولة بسبب فيروس كورونا، ليتأهل الدحيل مباشرة للدور الأول، ويتجاوز المباراة التمهيدية.

وجنبت القرعة فريقي بايرن ميونيخ، وبطل أمريكا اللاتينية، مواجهة الدور الأول، حيث ينتظران منافسيهما في مباراة قبل النهائي.