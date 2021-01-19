بالفيديو.. أزارو يقود الاتفاق لهزيمة الرائد بصناعة هدف في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

صنع المغربي وليد أزارو، مهاجم الاتفاق السعودي هدفًا في فوز فريقه على الرائد، في اللقاء الذي انتهي لصالحهم بنتيجة 3 أهداف لهدفين في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر بالدوري السعودي للمحترفين.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الرائد بهدفين لهدف حتى الدقيقة 87 ، قبل أن يصنع أزارو هدف التعادل لفريق الاتفاق الذي سجله هزاع الهزاع.

وتقدم جلال الداودي للرائد في الدقيقة 36، قبل أن يضيف عبد الله المقرن الهدث الثاني في الدقيقة 63.

وعاد الاتفاق من بعيد وسجل 3 أهداف دفعة واحدة، الأول جاء عن طريق دي سوزا في الدقيقة 79، وهزاع الهزاع سجل ثنائية في الدقائق 87 و 89.

وبتلك النتيجة، وصل الاتفاق إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة بالمركز الرابع عشر.