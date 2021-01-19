الدوري الانجليزي | قميص مانشستر يونايتد الاحتياطي أمام ليفربول يُسبب أزمة غريبة!

وصلت إلى رابطة الدوري الانجليزي الممتاز على مدار هذا الأسبوع، مئات الشكاوى من بعد انتهاء مباراة قمة الجولة الـ 19 بين ليفربول ومانشستر يونايتد التي استضافها ملعب آنفيلد روود وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية التوعية بعمى الألوان “كاثرين ألباني” إن مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز سببت مشكلة لدى العديد من المصابين بعمى الألوان.

وبعيدًا عن المستوى المتواضع الذي ظهر به ليفربول ومانشستر يونايتد، لم يستطع المصابين بعمى الألوان التفريق بشكل جيد بين قميصي الفريقين.

واعتاد مانشستر يونايتد ارتداء القميص الثالث باللونين الأبيض والأسود عندما يلعب خارج ملعبه أولد ترافورد، إلا أنه قرر استبدله بالقميص الاحتياطي (الثاني) الداكن عندما ذهب لملاقاة الريدز والذي ارتدى قميصه الأحمر التقليدي.

وأضافت كاثرين ألباني في تصريحاتها لشبكة ESPN الأمريكية: “هذا يحدث طوال الوقت، سبق أن حدثت الواقعة نفسها في مباراة ساوثهامبتون مع شيفيلد يونايتد”.

وأضافت: “لكن مباراة الأحد (ليفربول ومانشستر يونايتد) أسفرت عن أكبر عدد من الشكاوى على الإطلاق؛ استقبلنا المئات وقضينا طوال الصباح في محاولة لتجميعها بالكامل”.

وأكملت: “إنه أمر شائع حقًا، وهي تمثل مشكلة كبيرة بسبب عدد الأشخاص المتضررين، إذ تؤثر على 1 من بين كل 12 شخصًا”.

وبعيد عن الكرة الإنجليزية، تعهدت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم في عام 2015، أخذ إصابة بعض المشجعين بعمى الألوان في الاعتبار خلال بث المباريات تلفزيونيًا، بعدما تلقت العديد من الشكاوى، وترغب ألباني أن يحدث أمر مشابه في إنجلترا.

جدير بالذكر أن عمى الألوان: هو حالة وراثية تصيب واحد من كل 12 رجلًا، وواحدة من كل 200 امرأة حول العالم. في حين أن هناك نسخة نادرة للغاية؛ حيث لا يستطيع المصاب رؤية اللون على الإطلاق، بينما معظم المصابين سيظلون قادرين على رؤية الألوان ولكنهم سيخلطون بين الظلال المختلفة. النوع الأكثر شيوعًا هو: “عمى الألوان الأحمر/الأخضر” الذي يؤثر على الطيف الذي يحتوي على تلك الألوان.