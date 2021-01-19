نتيجة قرعة كأس العالم للاندية “قطر 2020”..الاهلي يبارز الدحيل من أجل مقارعة بايرن!

تعرفت الأندية المشاركة في كأس العالم للاندية “قطر 2020” على نتيجة القرعة التي سُحبت مساء اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مدينة زيوريخ السويسرية دون حضور مندوبي الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيواجه الأهلي المصري أصحاب الضيافة الدحيل القطري في اليوم الافتتاحي للبطولة يوم 4 فبراير المقبل، وفي نفس اليوم سيلتقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بتيجريس أونال المكسيكي.

ولن تكون مهمة الأهلي والدحيل بتلك السهولة للحصول على ميدالية في نسخة هذا العام، إذ أوقعت القرعة الفائز أمام بطل أوروبا “بايرن ميونخ” في الدور نصف النهائي.

بدأت قرعة كأس العالم للاندية 2020 اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر ، 18:00 بتوقيت السعودية، ونقلت في بث مباشر على قناة بين سبورت القطرية على القمر الصناعي “نايل سات”، مصحوبة بستوديو تحليلي مع أحد خبراء القناة للتعليق على نتيجة القرعة، كما نقلت القرعة عبر يوتيوب في البث الخاص بقناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

قدمت القرعة مذيعة قناة سكاي سبورت الألمانية “جيزيكا ليبريتز” وحضرها اللاعب الحارس الدولي السويسري السابق “دييجو بيناجليو” ، حارس مرمى شتوتجارت وناسيونال ماديرا وفولفسبورج وموناكو الأسبق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي، تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية ليوم 4 فبراير 2021 بدلاً من 1 فبراير بسبب انسحاب بطل أوقيانوسيا “أوكلاند سيتي”.

وأكد الفيفا في بيان رسمي أنه لن يُغير نظام المسابقة التي كان مقررًا لها في قطر نهاية العام الماضي وتأجلت حتى بداية عام 2021 بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولن يستدعي وصيف أوقيانوسيا “لوب أولي سواجا” من جزر الساموا، أو وصيف دوري أبطال أوروبا “باريس سان جيرمان” بما أن المسابقة الأوروبية هي الأقوى والأعلى من حيث التصنيف بين جميع المسابقات القارية الأخرى.

وأضاف فيفا في بيانه “المباراة الأولى في كأس العالم للأندية ستقام يوم 4 فبراير، على أن تقام المباراة النهائية على ستاد المدينة التعليمية يوم 11 من نفس الشهر”.

وتأهل نادي الدحيل القطري (بطل دوري نجوم قطر 2020) إلى الدور الاقصائي الثاني من كأس العالم للأندية بشكل تلقائي بعد انسحاب أوكلاند سيتي، ليلاقي بطل دوري أبطال أفريقيا “الأهلي المصري”.

ويشارك بايرن ميونخ للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم للاندية بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2020 والتي أقيمت أدوارها الإقصائية في البرتغال بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونجح نادي تيجريس أونال المكسيكي في التأهل إلى مونديال الأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية) على حساب لوس أنجلوس اف سي الأميركي يوم 23 ديسمبر الماضي.

ولم يتبق سوى بطل أميركا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) الذي ستتحدد هويته في يوم السبت 30 يناير 2021 عندما يصطدم بالميراس البرازيلي بمواطنه سانتوس على الملعب الاسطوري “ماراكانا” بمدينة ريو دي جانيرو.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2020

????مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (زيوريخ – سويسرا)

انتهت