بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وابها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي وابها” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاهلي وابها” على قناة السعودية الرياضية 1، وتقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق مواجهة الاهلي وابها في تمام الساعة 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت جرينتش.

وكان من المقرر إقامة مباراة الاهلي وابها على ملعب “الجوهرة المشعة”، ولكن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل ساعات قليلة، نقلها إلى الملعب الرديف بسبب إغلاق الملعب الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية لأعمال الصيانة.

ضيع نادي الاهلي فرصة خطف الصدارة بعد تعادله مع “الهلال” في الجولة الماضية، ليبقى للجولة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي دون تحقيق الفوز، حيث خسر أمام “التعاون والقادسية” في الجولة 11 و12 على الترتيب.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقاط، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “الشباب”، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “الهلال”.

على الجانب الآخر، حقق نادي ابها فوزًا غاليًا في الجولة الماضية على حساب “الاتحاد”، ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العميد.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وابها اليوم

..