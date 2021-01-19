شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب عودة عمار حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قطع إعارة عمار حمدي المتواجد بصفوف نادي الإتحاد السكندري نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، بعدما أبدى المدير الفني إعجابه باللاعب خلال متابعته له في المباريات التي شارك فيها مع فريقه السكندري.

وأكد المدير الفني أنه بحاجة إلى جهود اللاعبين الذين تمت إعارتهم، خصوصًا أنهم في عمر صغيرة، ويتمكنوا من إفادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو مادفع إدارة النادي لمطالبة مسؤولي الاتحاد السكندري بإعادة اللاعب خلال يناير الجاري.