شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف لا تنسى بمواجهات الزمالك والجونة.. قذيفتان من «البيت الأبيض» وهدف أوروبي لـ«العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول بنادي الزمالك منافسه الجونة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت مباريات الزمالك والجونة الكثير من الأهداف، إلا أن بعضها بقى عالقا في أذهان متابعي ومحبي القلعة البيضاء. ويرصد الموقع الرسمي للزمالك أبرز ثلاث أهداف بيضاء سكنت شباك فريق الجونة سواء في مباريات الدوري أو في كأس مصر.

هدف أوروبي، سجله أحمد حسام ميدو، هدفه الأول مع الزمالك عقب عودته من إنجلترا في شباك الجونة، والتي تعادل به الأبيض أمام الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز بهدف لكل فريق. وواجه الزمالك منافسه الجونة في الجولة السابعة من مسابقة الدوري موسم 2009 / 2010 باستاد القاهرة الدولي، حيث تقدم للضيوف أحمد عمران في شوط المباراة الأول.

ومع بداية الشوط الثاني تلقى أحمد حسام ميدو، عرضية صبري رحيل من الجبهة اليسرى، استقبلها مهاجم الزمالك الأعسر على الطائر بقدمه اليمنى لتسكن شباك شريف إكرامي حارس الجونة في ذلك الوقت.

قذيفة عبدالشافي، توج، محمد عبدالشافي جهود فريقه بقذيفة يسارية منحت أبناء ميت عقبة تذكرة العبور لنصف نهائي كأس مصر موسم 2011.

وعانى فريق الكرة في مواجهة الجونة بدور الثمانية بكأس مصر بالتأخر بهدفين في شوط المباراة الأول، لعود الفريق من بعيد في شوط المباراة الثاني بهدفي محمود فتح الله ومحمود شيكابالا.

ورغم حصول إبراهيم صلاح على الإنذار الثاني والكارت الأحمر قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 8 دقائق، إلا أن شيكابالا نجح في تسجيل هدف التعادل ليصل الفريقين للوقت الإضافي.

ونجح محمد عبدالشافي في استقبال عرضية حازم إمام من الجبهة اليمنى ليسدد قذيفة يسارية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد عبدالمنصف، ليصعد الفريق لنصف نهائي كأس مصر.

يسارية شيكابالا، مارس، محمود عبدالرازق “شيكابالا”، هوايته بالتسجيل في شباك الجونة في مواجهة الدور الأول من الموسم الماضي، والتي حقق خلالها أبناء ميت عقبة الفوز بهدفين دون رد.

وسجل شيكابالا هدف الزمالك الأول من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الغرباوي حارس الجونة، فيما سجل المغربي محمد أوناجم هدف فريقه الثاني.