شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال × نيوكاسل: النتائج الإيجابية مستمرة للجانرز مع عودة الهداف الجابوني للتسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أرسنال انتصارًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة 3-0 على نيوكاسل يونايتد في ختام مباريات الجولة 19 من البريميرليج.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الجانرز انتفضوا في الشوط الثاني بتسجيل هدفين في أول ربع ساعة عن طريق أوباميانج وبوكايو ساكا، قبل أن يضيف الهداف الجابوني هدفه الثاني وهدف أرسنال الثالث قبل نهاية المباراة بـ 13 دقيقة، ليحقق الفريق انتصاره الرابع خلال أخر أخر 5 جولات من المسابقة.

رجل المباراة:

قائد أرسنال، المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج سجل أول ثنائية تهديفية له في مباراة بالبريميرليج هذا الموسم (مباراته رقم 17)، وكان أكثر اللاعبين تسديدًا (5، فريق نيوكاسل بأكمله سددوا 4 تسديدات)، ومرر 20 تمريرة بشكل سليم من أصل 25، بجانب دقة في التمرير الطويل بنسبة 100%.

هل تعلم أن:

- أرسنال حقق 4 انتصارات في أخر 5 جولات من البريميرليج، وهو نفس عدد الإنتصارات التي حققها في أول 14 جولة من الموسم.

- مدرب نيوكاسل يونايتد، ستيف بروس، لم يربح أبدًا في مسيرته كمدرب ضد أرسنال، خارج قواعد فرقه (لعب 17 مباراة: خسر 13 وتعادل 4).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

أرسنال صعد بشكل مؤقت للمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وأصبح على بعد 7 نقاط من المركز الرابع (المؤهل لدوري الأبطال).

نيوكاسل واصل نتائجه المخيبة وتلقى هزيمته الخامسة في أخر 7 مباريات بدون أي انتصار (تعادل 2) مع فشل الفريق في التسجيل في 4 من المباريات ال5 الأخيرة بالدوري مكتفيًا بتسجيل هدف وحيد.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أرسنال حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية في مختلف البطولات للمرة الأولى منذ فبراير 2009.

- بيير إيمريك أوباميانج سجل (5) وصنع أهداف (2) في 6 من مبارياته الـ7 ضد نيوكاسل في جميع البطولات، حيث سجل في كل من آخر 4 مباريات له ضد نيوكاسل.

- بيير إيميريك أوباميانج هو الأكثر تسجيلاً للثنائيات دون تسجيل هاتريك في عهد البريميرليج (13 ثنائية).

- فقط نيكولا أنيلكا (30) وسيسك فابريجاس (28) وثيو والكوت (12) اشتركوا بتسجيل أهداف في البريميرليج مع آرسنال بعمر أقل من 20 سنة أكثر من بوكايو ساكا (11: سجل 5 وصنع 6).