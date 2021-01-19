شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: الشناوي لم يخطأ في حق الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل اتحاد الكرة إن محمد سلامة حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي دون في تقريره ما دار بينه ومحمد الشناوي حارس الأهلي.

وأكد سلامة أن الحارس لم يتجاوز في حقه ولم يخرج من فمه أي لفظ خارج وقال له بالحرف الواحد: «انت بتديني إنذار ليه ..انا بقولك لاعب البنك الاهلي وقع على الارض بيضيع وقت..تديني انذار».

وتابع سلامة: «عندما ترك الحكم ،حارس الاهلي متجها الى غرفة الملابس أمسك به الشناوي وهو ما أدى لإيقافه أربع مباريات».