شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يوجه تحية خاصة للاعب الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم التونسي فرجاني ساسي، نجم الزمالك، تحية خاصة لمواطنه محمد الحبيب يكن، لاعب الجونة داخل ممر غرف خلع الملابس الخاص بملعب بتروسبورت. وحرص النجم التونسي، ساسي، على التوجه لغرف خلع ملابس الجونة لمصافحة مواطنه «يكن»، لاعب الفريق الغردقي.

ويواجه الزمالك فريق الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز. وعاد ساسي إلى قائمة الزمالك في مباراة الجونة، بعد استبعاده من المواجهات الـ4 الأخيرة، لعدم التزامه بخوض التدريبات.