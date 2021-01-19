شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قفشة في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أُصيب محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بكدمة خلال مران الفريق، اليوم الثلاثاء بملعب مختار التتش خلال كرة مشتركة في المباراة التدريبية للفريق.

وغادر أفشة المران قبل دقائق من نهايته بعدما خضع لفحص طبي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الذي فضل عدم إكمال صانع ألعاب الأهلي للمران.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أجرى مباراة تدريبية بين 3 فرق من اللاعبين على مرمى واحد خلال مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.