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شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام الجونة

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تشكيله أمام الجونة اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة في الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالغني- حازم إمام

وسط الملعب: محمود عبدالرازق «شيكابالا»- إمام عاشور- يوسف إبراهيم «أوباما»- طارق حامد- أحمد سيد «زيزو»

الهجوم: أشرف بنشرقي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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