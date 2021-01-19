شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تشكيله أمام الجونة اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالغني- حازم إمام

وسط الملعب: محمود عبدالرازق «شيكابالا»- إمام عاشور- يوسف إبراهيم «أوباما»- طارق حامد- أحمد سيد «زيزو»

الهجوم: أشرف بنشرقي.