شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تشكيله أمام الجونة اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة في الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حارس المرمى: محمد أبوجبل
الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالغني- حازم إمام
وسط الملعب: محمود عبدالرازق «شيكابالا»- إمام عاشور- يوسف إبراهيم «أوباما»- طارق حامد- أحمد سيد «زيزو»
الهجوم: أشرف بنشرقي.
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