شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري المصري هذا الأسبوع ومواعيد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب نادي الزمالك اليوم ضد الجونة ضمن جدول مباريات الدوري المصري ، ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، ويحل نادي الزمالك في مركز الوصيف برصيد 16 نقطة، ثم نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة وذلك ضمن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات الدوري المصري هذا الأسبوع:

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة الزمالك والجونة >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة المصري ووادي دجلة >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 21/1/2021 مباراة الاهلي والمقاولون >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة طلائع الجيش والانتاج الحربي >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة سموحة والأهرام >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الزمالك هي:

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك ضد الجونة وجميع مباريات الدوري المصري باعتبارها صاحبة حق البث الحصري لكل مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.