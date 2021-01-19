التشكيل الرسمي .. ثنائي هجومي للجونة أمام الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن رضا شحاته، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري we المصري.

وشهد تشكيل المباراة الاستعانة بثنائي هجومي مكون من أحمد حمدي وكريم الطيب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة وخلفه الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

تشكيل الجونة أمام الزمالك:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمد نجيب، محمد يكن.

خط الوسط: ناصر ناصر، سارج آكا، إسلام عبد النعيم، آلان كيامبادي.

خط الهجوم : أحمد حمدي، كريم الطيب

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عادل، مصطفى الصفتي، محمود الشبراوي، عموري، إسلام رشدي، عمرو بركات، إدريس مبومبو، عمرو سعداوي والعربي بدر.