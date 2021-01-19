طبيب الأهلي يوضح لمصراوي حجم إصابة أفشة وموعد عودته للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ريهام حمدي:

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، حجم إصابة ‏محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، مؤكدًا أنها بسيطة وسيعود للتدريبات غدًا الأربعاء.

وتعرض محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي لإصابة خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وأكد أبو عبلة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إصابة أفشة بسيطة بعدما استلم الكرة على "وش" قدمه"، لافتا أنه سيعود للمشاركة في التدريبات غدا الأربعاء بشكل طبيعي.

وأوضح طبيب الأهلي، أن إصابة أفشة لا تدعو للقلق وكان من الممكن أن يكمل المران مع باقي الفريق لكن المران كان قد إنتهي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها فى الخامسة مساء بعد غد الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.‏