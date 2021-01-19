التشكيل الرسمي.. بنشرقي يقود هجوم الزمالك أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري we المصري.

وشهد تشكيل المباراة الاستعانة بأشرف بنشرقي في مركز الهجوم، بينما تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء بجوار فرجاني ساسي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة وخلفه الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

تشكيل الزمالك أمام الجونة:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم : أشرف بن شرقي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، مصطفى محمد، أسامة فيصل، حسام عبدالمجيد وحسين فيصل.