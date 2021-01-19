حمادة صدقي يتحدث لمصراوي عن كواليس مفاوضات الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد حمادة صدقي المدير الفني الجديد للإنتاج الحربي، أن إدارة الفريق كانت في غاية الاحترافية في التعامل معه بملف المفاوضات، مشيرا إلى أنه لم يستغرق وقت طويل.

وقال صدقي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مهمة تدريب الفريق ستكون في غاية الصعوبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أنه سيقود مرانه الأول مع الأنتاج الحربي ، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا للمباراة القادمة في دوري we المصري بعد أن وضع الرتوش الأخيرة وتم توقيع العقود.

وأشار إلى أن الفريق في حاجة لتدعيمات في يناير الجاري ببعض الخطوط، مؤكدا أن اللاعبين المتواجدين مميزون.

وأكد أنه سيعمل على الحالة النفسية للاعبين في المقام الأول قبل الحالة الفنية للعبور من الموقف الحالي.

وتوصلت إدارة الإنتاج الحربي لاتفاق مع المدرب حمادة صدقي من أجل تولي المهام الفنية للفريق وذلك بعد تقدم المخضرم مختار مختار باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

مصدر في الإنتاج الحربي كشف ليلا كورة أنه تم الاستقرار على أن يكون محمد جودة مدربًا عامًا على أن يكون كريم حلمي مخطط أحمال، مؤكدًا أنه سيتم التشاور بشأن هوية مدرب حراس المرمى والكشف عن اسمه في وقتٍ لاحق.

الانتاج الحربي يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب في دوري we المصري بحصد 5 نقاط فقط من 7 مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة ليصبح في موقف حرج في انطلاقة الموسم.