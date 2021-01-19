الأهلي يُعلن إصابة أفشة في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعرض محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي لإصابة خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.

ويواصل الأهلي تحضيراته للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب والتي ستقام يوم الخميس ضمن مباريات الجولة 9 من دوري WE المصري في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي للنادي الأهلي فإن لاعب وسط الفريق، محمد مجدي أفشة، قد تعرض لكدمة على مستوى القدمة في تقسيمة الفريق.

وقام أحمد أبو عبلة طبيب الفريق بفحص اللاعب قبل أن يفضل عدم استمراره في التقسيمة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة وليد سليمان بمزق في العضلة الضامة ليغيب لمدة 4 أسابيع وبالتي يفقد فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر الشهر المقبل.