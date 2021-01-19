رسميًا.. إيقاف ميسي مباراتين بعد طرده في مباراة نهائي السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة مباراتين على خلفية طرده في مباراة الفريق الكتالوني ضد أتليتك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

والتقى الفريقان مساء الأحد الماضي في نهائي بطولة كأس السوبر، وانتهت المباراة لصالح بلباو بنتيجة 3-2، ليُتوج ببطولة السوبر بعد الإطاحة بريال مدريد في نصف النهائي ثم برشلونة.

وشهدت المباراة، تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للطرد الأول في تاريخه بقميص ناديه الكتالوني بعدما أثبت حكم الفيديو المساعد صحة اعتدائه على أسيير فيلاليبري لاعب أتلتيك بلباو.

من جانبها، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن لجنة المسابقات رأت أن الضربة التي وجهها ميسي إلى لاعب بلباو كانت للتخلص منه بعدما وضع جسده لعرقلته ومنع من الوصول للكرة وليس هجومًا عليه.

جدير بالذكر أن ميسي سيغيب عن برشلونة في مباراتي كورنيا بدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا (21 يناير)، وإلتشي في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني (24 يناير).