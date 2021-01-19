ضربة قوية.. الأهلي يخسر عنصر "الخبرة" في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

خسر النادي الأهلي صانع ألعابه وليد سليمان، من المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ليغيب لمدة لن تقل عن 4 أسابيع.

وتقام بطولة مونديال الأندية في قطر خلال الفترة من 4 فبراير حتى 11 فبراير.

ويرسل النادي الأهلي قائمته النهائية يوم 22 يناير الجاري، حيث من المقرر أن تضم القائمة 23.

وأرسل الأهلي قائمة أولية يوم 6 يناير الماضي ضمت 35 لاعبا، سيستبعد من بينهم 12 لاعبا، للوصول للعدد المسموح به في القائمة النهائية.

وتعد تلك المشاركة هي الخامسة للأهلي بكأس العالم للأندية، بعد نسخ 2005، و2006، و2008، و2012، و2013.

ولا يضم الأهلي بين صفوفه سوى 3 لاعبين شاركوا من قبل في كأس العالم للأندية، وهم وليد سليمان، وسعد سمير، ورامي ربيعه.

وشارك الثلاثي في بطولتي كأس العالم للأندية 2012 في اليابان والتي حقق خلالها الأهلي المركز الرابع، و2013 في المغرب والتي نال فيها الأهلي المركز السادس.

وبخسارة وليد سليمان، يفقد الأهلي العنصر الأساسي ضمن صفوفه الذي يملك خبرة بالبطولة العالمية.

ولا يحظى الثنائي رامي ربيعه، وسعد سمير بمشاركة أساسية تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وشارك رامي ربيعه هذا الموسم في 9 دقائق فقط بمباراة الإنتاج الحربي، من إجمالي 7 مباريات خاضها الأهلي بالدوري، وغاب عن مواجهتي سونيديب بدوري الأبطال، فيما لعب سعد سمير 22 دقيقة بمباراة الأبطال، وغاب عن بقية المباريات بالدوري وذهاب الأبطال.

ويعد وليد سليمان، 36 عاما، صاحب الخبرة بالفريق، حيث لعب 4 مباريات بالدوري سجل خلالهم 3 أهداف، ومباراة الإياب أمام سونيديب وسجل خلالها هدفا.

ويواجه الأهلي، منافسه المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، على ملعب السلام وي الأهلي، بالجولة التاسعة لبطولة الدوري، قبل مواجهة بيراميدز ثم السفر لقطر لخوض المونديال.

وينتظر الأهلي قرعة كأس العالم للأندية المقررة في تمام الخامسة مساء اليوم، لمعرفة طريقه بمونديال الأندية.