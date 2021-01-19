مصدر مقرب يوضح لمصراوي موقف الحضري من تدريب حراس الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

كشف مصدر مقرب من عصام الحضري، الحارس الدولي السابق، كواليس مفاوضاته مع إدارة نادي الإنتاج الحربي لتولي مهمة تدريب الحراس بالنادي ضمن الجهاز الفني لحمادة صدقي المدرب الجديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:" حتى الآن لم يحسم الأمر، فقد ابلغهم ببعض الشروط وفي انتظار رد الإنتاج الحربي".

وأضاف:" إذا وافق الانتاج الحربي على شروط عصام الحضري سيتولى تدريب الحراس في النادي".

ونفى اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي في تصريحات لمصراوي ما تردد حول تولي عصام الحضري، مهمة تدريب حراس مرمى الفريق ضمن الجهاز الفني لحمادة صدقي.

وتوصلت إدارة الإنتاج الحربي لاتفاق مع المدرب حمادة صدقي من أجل تولي المهام الفنية للفريق وذلك بعد تقدم المخضرم مختار مختار باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

مصدر في الإنتاج الحربي كشف لمصراوي أنه تم الاستقرار على أن يكون محمد جودة مدربًا عامًا على أن يكون كريم حلمي مخطط أحمال، مؤكدًا أنه سيتم التشاور بشأن هوية مدرب حراس المرمى والكشف عن اسمه في وقتٍ لاحق.

الانتاج الحربي يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب في دوري we المصري بحصد 5 نقاط فقط من 7 مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة ليصبح في موقف حرج في انطلاقة الموسم.