بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الشباب والفيصلي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الشباب والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “خالد يوسف”.

وتقام مباراة الشباب والفيصلي على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق في تمام الساعة 18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر، 15:10 بتوقيت جرينتش.

أدى انتصار نادي الشباب على “العين”، وتعادل المتصدر الهلال للمباراة الرابعة على التوالي أمام “اهلي جدة” في الجولة الماضية، إلى تقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة فقط.

ويتواجد نادي الشباب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ويمتلك أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن إذ سجل لاعبوه 22 هدف، فيما تلقت شباكه 16 هدف.

في المقابل، لم يتذوق نادي الفيصلي طعم الفوز في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري السعودي، تعادل في مباراة وكانت في الجولة الماضية أمام “القادسية، وخسر في 4.

ويقبع الفيصلي في المركز 12 برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز العاشر “النصر”، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

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