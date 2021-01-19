بث مباشر | شاهد الزمالك والجونة في الدوري المصري We “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك والجونة” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث المباشر مباراة “الزمالك والجونة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

وتقام مباراة الزمالك والجونة على ملعب بتروسبورت، بإدارة من الحكم المصري “أحمد العدوي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

حقق نادي الزمالك الفوز الرابع على التوالي في الجولة الماضية على حساب “المصري البورسعيدي”، والخامس له هذا الموسم في الدوري المصري، ليواصل ضغطه على المتصدر “الاهلي” الذي وقع في فخ التعادل السلبي أمام “البنك الاهلي” لحساب الجولة الحالية.

ويمتلك نادي الزمالك فرصة ذهبية اليوم من أجل خطف الصدارة من “الاهلي”، إذ يتواجد الفارس الأبيض في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المارد الأحمر.

وسجل لاعبو نادي الزمالك 11 هدف في الدوري المصري حتى الآن كثاني أقوى خط هجوم بعد “الاهلي“، واستقبلت شباكه هدفين فقط كأقوى خط دفاع مناصفة مع القلعة الحمراء.

واستعاد نادي الزمالك خدمات الثنائي “مصطفى محمد وفرجاني ساسي” بعد غيابهم خلال الفترة الماضية بسبب مفاوضات تحديد مستقبلهم مع الفريق، كما عاد “حازم إمام” الذي غاب عن المباراة الماضية للراحة، بينما يغيب المدافع “محمود علاء” بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

في المقابل، يعيش نادي “الجونة” فترة استثنائية تحت قيادة المدرب الشاب “رضا شحاتة” بعدما حقق انطلاقة هي الأفضل له في الدوري المصري، حيث لم يتذوق طعم الخسارة بعد بجانب الزمالك والاهلي حتى الآن في المسابقة.

ويتواجد الجونة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 3، وسجل لاعبوه 8 أهداف، واهتزت شباكه 3 مرات كثالث أقوى دفاع في المسابقة بعد الزمالك والاهلي.

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