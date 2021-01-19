بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والعين” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاتحاد والعين” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وتقام مباراة الاتحاد والعين على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بمدينة الباحة، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

تعرض نادي الاتحاد للخسارة الثانية له هذا الموسم في الدوري السعودي على يد “أبها” في الجولة الماضية بهدف دون رد جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتراجع العميد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة.

وسيسعى الاتحاد للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة العين اليوم من أجل الارتقاء إلى المركز الثالث على حساب “التعاون واهلي جدة” ولو بشكل مؤقت.

في المقابل، تلقى نادي العين الخسارة الثالثة على التوالي والتاسعة له هذا الموسم في الدوري السعودي في الجولة الماضية على يد “الشباب”، ليبقى كما هو في منطقة الهبوط.

ويحتاج العين إلى ثلاث نقاط من أجل الخروج من منطقة الخطر، ولكن لن يتحقق ذلك بسهولة في ظل امتلاكه أضعف خط دفاع في الدوري السعودي حتى الآن، حيث تلقت شباكه 26 هدف في 13 مباراة.

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