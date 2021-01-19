شكرا لقرائتكم خبر عن كرة سلة.. ناشئات الأهلي يواجهن الجزيرة والرجال يصطدمون بجزيرة الورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق ناشئات كرة السلة بالنادي الأهلي فريق نادي الجزيرة، اليوم الثلاثاء، ضمن نهائي منافسات بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءًا على صالة جامعة حلوان.

وكان فريق ناشئات السلة بالأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق الزهور بنتيجة 76-61 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

كما يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فريق جزيرة الورد في لقاء العودة ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساءًا، على أرض صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أقيمت على صالة جامعة المنصورة وفاز الأهلي فيها بنتيجة ٩٥-٧٧.