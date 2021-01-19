شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنقل قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة اليوم 8 مباريات ضمن جدول مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتى تستضيف مصر النسخة 27 منها ويشارك فيها 32 منتخبًا وتقام فى 4 صالات هي استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية وبرج العرب.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3

القمر الصناعي: نايل سات - التردد : 12303 - الترميز : 27500 - الاستقطاب : أفقي

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 اليوم الثلاثاء 19 يناير:

اليابان × أنجولا >> 4:30 مساءًا بصالة برج العرب

أوروجواي × كاب فيردي >> 7 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

كرواتيا × قطر >> 7 مساءًا بصالة برج العرب

البحرين × الكونغو الديمقراطية >> 7 مساءًا بصالة استاد القاهرة

إسبانيا × تونس >> 7 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية

ألمانيا × المجر >> 9:30 مساءًا بصالة 6 أكتوبر

البرازيل × بولندا >> 9:30 مساءًا بصالة العاصمة الإدارية

الدنمارك × الأرجنتين >> 9:30 مساءًا بصالة استاد القاهرة