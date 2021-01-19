شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع مباراة قطر في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الى الإسكندرية الان لحضور مباريات المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

وتقام اليوم مواجهتين بالمجموعة الثالثة التى تضم منتخبات اليابان و قطر وانجولا و كرواتيا وتقام المباريات بصالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي اليوم كل من اليابان مع أنجولا فى الرابعة والنصف بينما قطر مع كرواتيا فى السابعة مساءا.

كان منتخب كاب فيردى قد انسحب من البطولة بسبب حالات كورونا والذى كان مقرر أن يواجه أرورجواى.