شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية قبل المران استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء مسحة طبية قبل انطلاق المران الجماعي، استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب تتش الجزيرة، وحرص على الحديث عن أبرز الإيجابيات والسلبيات في المباراة الأخيرة للفريق ضد البنك الأهلي، وكيفية الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب الخميس المقبل في تمام الخامسة مساءًا على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.