شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يعلن غياب وليد سليمان عن كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية وفقًا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.

وكشف عبدالحفيظ أن مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن ٤ أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في قطر مطلع شهر فبراير القادم.

وأوضح عبد الحفيظ أن وليد سليمان سوف يبدأ غدًا تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق.

وكان سليمان قد تعرض للإصابة في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز مما تسبب في خروجه من اللقاء.

ويذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق المقاولون العرب الخميس المقبل في تمام الخامسة مساءًاعلى ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.