شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي للزمالك: ساسي من العناصر المؤثرة في الفريق.. وعاشور ينتظره مستقبل مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء فريق الجونة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عصام سالم، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن الفريق في حالة تركيز استعدادًا للمباراة، وأن الفرق الكبيرة دائمًا ما تدعم صفوفها بأقوى العناصر، كما أوضح أن تواجد الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد في قائمة الفريق سيكون إضافة قوية.

وقال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس:"إن الضغوط على النادي خلال الفترة الماضية كانت في جميع الاتجاهات وإدارة الزمالك انتصرت في معركة سانت ايتيان".

وتابع:"تألق إمام عاشور لا يلغي دور ساسي، فالتونسي له خبرة كبيرة ومن العناصر المؤثرة في الفريق، وعاشور لاعب شاب ينتظره مستقبل مميز".

وأتم سالم تصريحاته:"أهم ما يميز الزمالك حاليًا هو وجود عدد من اللاعبين المميزين على مقاعد البدلاء".