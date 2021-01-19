شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب بولندا: نحلم بالتأهل لربع النهائي ونشعر بالأمان في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أركاديوش موريتو، نجم منتخب بولندا، عن حلمه بتأهل فريقه للدور ربع النهائي في النسخة الـ27 بكأس العالم لكرة اليد.

وكانت بولندا قد تغلبت على تونس بنتيجة 30-28 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من البطولة، ثم خسرت في الجولة الثانية أمام إسبانيا بنتيجة 27-26، وتلتقي مساء اليوم الثلاثاء مع البرازيل في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وقال موريتو، في تصريحاته للموقع الرسمي للبطولة: «نحن دخلنا بطولة العالم بطموحات كبيرة وحققنا فوزاً هامًا على تونس في البداية ثم خسرنا أمام إسبانيا بعدما قدمنا مباراة كبيرة».

وأضاف لاعب نادي فيف تارجي كيلسي البولندي: «نفكر الآن في مواجهة البرازيل وهي مباراة قوية وصعبة ونتمنى التوفيق فيها والتأهل للدور الرئيسي«.

وتابع: «لا أهتم كثيرًا بحصولي على جائزة رجل اللقاء في مباراتين، والأهم هو فوز فريقي في المباريات ومواصلة المنافسة ببطولة العالم».

وأوضح: «نشعر بالسعادة بالتواجد في مصر والإجراءات الاحترازية المتبعة هنا رائعة ونقوم بعمل مسحة طبية كل يوم ونشعر بالأمان هنا».

وأتم: «نتمنى التأهل للدور المقبل وسننافس في المجموعة المقبلة وحلمنا في هذه البطولة هو التأهل لربع النهائي وأن نكون بين أفضل 8 فرق في العالم».