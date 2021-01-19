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نجم منتخب بولندا: نحلم بالتأهل لربع النهائي ونشعر بالأمان في مصر

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أركاديوش موريتو، نجم منتخب بولندا، عن حلمه بتأهل فريقه للدور ربع النهائي في النسخة الـ27 بكأس العالم لكرة اليد.

وكانت بولندا قد تغلبت على تونس بنتيجة 30-28 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من البطولة، ثم خسرت في الجولة الثانية أمام إسبانيا بنتيجة 27-26، وتلتقي مساء اليوم الثلاثاء مع البرازيل في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وقال موريتو، في تصريحاته للموقع الرسمي للبطولة: «نحن دخلنا بطولة العالم بطموحات كبيرة وحققنا فوزاً هامًا على تونس في البداية ثم خسرنا أمام إسبانيا بعدما قدمنا مباراة كبيرة».

وأضاف لاعب نادي فيف تارجي كيلسي البولندي: «نفكر الآن في مواجهة البرازيل وهي مباراة قوية وصعبة ونتمنى التوفيق فيها والتأهل للدور الرئيسي«.

وتابع: «لا أهتم كثيرًا بحصولي على جائزة رجل اللقاء في مباراتين، والأهم هو فوز فريقي في المباريات ومواصلة المنافسة ببطولة العالم».

وأوضح: «نشعر بالسعادة بالتواجد في مصر والإجراءات الاحترازية المتبعة هنا رائعة ونقوم بعمل مسحة طبية كل يوم ونشعر بالأمان هنا».

وأتم: «نتمنى التأهل للدور المقبل وسننافس في المجموعة المقبلة وحلمنا في هذه البطولة هو التأهل لربع النهائي وأن نكون بين أفضل 8 فرق في العالم».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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