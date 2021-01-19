شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يعلن ضم مانع البارود والنيجيري إبراهيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن الذيد عن سلسلة تعاقداته الجديدة خلال الميركاتو الشتوي بضم المهاجم النيجيري مصطفى إبراهيم، لاعب دبا الحصن السابق، إلى جانب التعاقد مع اللاعب مانع البارود، لاعب اتحاد كلباء والشارقة سابقاً، والأردني خليل إبراهيم وقيده في المقيمين، فضلاً عن مهاجم إيفواري يجري التفاوض معه خاصة في ظل النتائج غير المرضية للفريق في دوري الدرجة الأولى وتذيله جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

على خط آخر، نجح دبا الفجيرة في دعم صفوفه بالتعاقد مع الظهير الأيسر محمد حسن قادماً من مسافي.