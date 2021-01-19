شعار النيادي يتألق في منافسات الايذاع بالوثبة

أبوظبي: محمد مصطفى

اختتمت بميدان الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي، منافسات الأسبوع السادس عشر من السباقات التمهيدية، ضمن موسم سباقات الهجن 2020-2021، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للهجن، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

حلقت «بويضاء» لحميد سعيد النيادي بأول أشواط المنافسات فئة الإيذاع التي أقيمت على مدار 20 شوطاً لمسافة 6 كم، و تفوقت على منافساتها في الشوط المخصص للأبكار المحليات، بعدما سجلت توقيتاً زمنياً قدره 9:11:3دقيقة، وواصل شعار النيادي تألقه، عبر «الطائلة» التي كسبت لقب الشوط الثاني للإيذاع الأبكار المهجنات بتوقيت 9:13:4 دقيقة.

وانتزع«أبوظبي رود» لمحفوظ علي الجنيبي، ناموس الشوط الثالث المخصص للإيذاع الجعدان، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 9:11:3 دقيقة، بينما أهدى «مناور» شعار النيادي النقطة الثالثة، بفوزه بلقب الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات. بزمن قدره 9:15:2 دقيقة.

ونجحت «طاعة» لحمد مبارك سالم الشامسي في الفوز بناموس الشوط الخامس محققة أفضل توقيت بزمن قدره 9:8:8 دقيقة.

واستمر شعار النيادي في التألق وخطفت«شقراء» ناموس الشوط السادس بزمن قدره 9:14:7 دقيقة، وحلق «ملبي» لأحمد كلفوت المزروعي بناموس الشوط السابع، وظفر «جلمود» لمحمد عايض القحطاني بالمركز الأول في الشوط الثامن بتوقيت قدره 9:13:1 دقيقة، وأهدت «الظبية» شعار حميد سعيد النيادي النقطة الخامسة بفوزها بالشوط التاسع بزمن قدره 9:20:9 دقيقة، وفي عاشر الأشواط كسبت «همس» للشيخ حمدان محمد بالركاض منافسيها بتوقيت قدره 9:18:8 دقيقة.

وفي الأشواط من الحادي عشر حتى الخامس عشر كان الفوز من نصيب «روعة» لمحمد صالح الحميري، و«مزون» لسعيد عبيد الحميري، و«الظبي» لعامر عوض العامر، و«دكتورة» لأحمد حميدي الشامسي، والأسد«لأحمد سعيد الدرعي.

وجاءت نتائج الأشواط من السادس عشر إلى العشرين، كالآتي، فوز«الشهم» لمحمد عتيق المهيري، و«أثار» لسالم محمد العامري، و«شرارة» لسالم قريع العامري، و«ورد» لمحمد راشد المنصوري، و«مصدع» لمحمد خميس المنصوري.