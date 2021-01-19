شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستبعد أحداد من حساباته الفنية ويرحب بتسويقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك من حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما منحه الأخير أكثر من فرصة لقيادة هجوم الزمالك وتعويض غياب مصطفي محمد مهاجم الزمالك الأخير، الا ان أحداد فشل في اقناع الخواجة البرتغالي بمستواه ليصبح اللاعب بعيدا عن الحسابات الأولى لباتشيكو في المباريات المقبلة.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان البرتغالي جايمي باتشيكو رحب بفكرة تسويق حمدي أحداد والتعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر يكون قادرا علي قيادة هجوم الزمالك في ظل المنافسة هذا الموسم علي عدد من البطولات القوية، وكذلك بعد وقوع الزمالك في مجموعة صعبة بدورى أبطال أفريقيا والتي تضم كل من : مولودية الجزائر والترجي التونسي و تونجيت السنغالي.

من ناحية أخرى يستضيف فريق الزمالك اليوم نظيره الجونة في المباراة المقامة في الخامسة عصرا ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى، والذي سيقام علي ملعب بتروسبورت ، ويبحث الزمالك في مباراة اليوم لانتزاع صدارة الدورى بعد تعثر الأهلي المنافس المباشر للزمالك علي لقب الدورى، امام البنك الأهلي بعد تعادل الفريقين سلبيا أول أمس.

ومن المتوقع ان يدفع بتشكيل بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – الونش – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد

واختتم الزمالك تدريباته ظهر أمس الإثنين استعدادا لمواجهة الجونة، وعقد البرتغالي جيمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، للحديث حول مباراة الجونة، وأدى لاعبو الفريق مرانا خفيفا لتفادي تعرضهم للإجهاد، والذي شهد تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يسعى المدير الفني لتنفيذها.