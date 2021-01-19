شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: فخورون بمنتخب اليد وهذه رسالتى للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن منتخب اليد يؤدي مستوى مميز فى بطولة العالم التي تقام بمصر بمشاركة 31 منتخبا بعد انسحاب كاب فيردى.

وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة قائلا : فخورين بمنتخب اليد ولكن ننتظر دعم الجمهور للاعبين وكنا نتمنى تواجد الجماهير فى البطولة ولكن هذه الظروف خارجة عن إرادتنا .

ووجه الوزير رسالة إلى الجماهير يطلب منهم أن يشجعون المنتخب وينشرون صور للاعبين ويدعمونهم من خلال السوشيال ميديا لبذل اقصى ما لديهم فى البطولة لأكمال المسيرة الناجحة .

وأشار صبحى أن المنتخب يسير بخطى ثابتة وشكل مشرف ولكن لديه مواجهات صعبة ومنتخبات قوية مثل السويد بطل العالم و روسيا وبيلاروسيا.

واختتم وزير الرياضة حديثه انه اذا كانت الظروف منعت الجماهير من حضور البطولة لكن لدينا وسائل أخرى للدعم وهى التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا لتحفيز واعداد اللاعبين نفسيا